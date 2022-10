.

লংকাত পূজা মণ্ডপ মুকলি কৰিলে বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে Published on: 17 minutes ago

শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ চৌদিশে বিৰাজ কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশ (Durga Puja in Assam) । আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ ৷ ন-ন আৰ্হিত সজাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ ৷ শনিবাৰে মহাষষ্ঠীৰ দিনা হোজাইৰ লংকাৰ ৰূপনগৰৰ পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হয় হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ । কলকাতাৰ পৰা উক্ত পূজাথলীলৈ নিমন্ত্রণ কৰি অনা ধাক বজোৱা লোকৰ মাংগলিক ধাকৰ শব্দৰ মাজতেই পূজাস্থলী মুকলি কৰে বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে (Puja pandal inaugurated by MLA Ramkrishna Ghosh) । বিধায়কগৰাকীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে দেৱীৰ আশীষ লয় । অহা ৩ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোজাই চহৰত পূজা চাবলৈ আহিব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (CM Himanta Biswa Sarma to visit Puja at Lanka) ।