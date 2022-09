.

হাউলীত ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী কাৰখানা উৎখাত Published on: 7 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ হাউলীত নকল আৰু ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা উৎখাত (duplicate liquor factory busted at Hawli Barpeta) ৷ হাউলীৰ জলজলীত কাৰখানা স্থাপন কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি নকল আৰু ভেজাল বিলাতী সুৰা তৈয়াৰ কৰি গোপনে বিক্ৰী কৰা হৈছিল ৷ গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত আজি পুৱা বৰপেটাৰ আবকাৰী বিভাগে অভিযান চলায় এই অবৈধ সুৰা কাৰখানাত (Barpeta excise department raids in illegal liquor factory) ৷ বৰপেটাৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰভ প্ৰাণ শৰ্মা আৰু সহকাৰী আবকাৰী পৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত পাঠকৰ নেতৃত্বত আবকাৰীৰ এটা দলে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অভিযান চলাই উৎখাত কৰে নকল সুৰাৰ কৰাখানাটো ৷ বৃহৎ আকাৰৰ ড্ৰামত বৰষুণৰ পানী জমা কৰি সেই পানীত স্পিৰিট মিহলি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল নকল আৰু ভেজাল সুৰা ৷ নকল সুৰা প্ৰস্তুত কৰা চন্দ্ৰ শীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আবকাৰী বিভাগে (duplicate liquor manufacturer arrested in Barpeta) ৷ বিভিন্ন বিলাতী সুৰাৰ খালী বটল, লেবেল, সাঁফৰ, আদিও জব্দ কৰে আবকাৰী বিভাগৰ দলটোৱে ৷ ঘৰতে সুৰা প্ৰস্তুত কৰা অবৈধ কাৰখানা স্থাপন কৰি বজাৰত নকল আৰু ভেজাল সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছিল চন্দ্ৰ শীলে ৷ আবকাৰী আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নকল সুৰা প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱসাযী চন্দ্ৰ শীলক ৷