অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident due to snow in Andhra Pradesh) ৷ ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ পালনাডু জিলাৰ ১৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেলগে ৮ খন বাহনৰ সংঘৰ্ষ (Due to fog and snow vehicles collided)। বুধবাৰৰ পুৱতি নিশা প্ৰথমে এখন দুচকীয়া বাহনক এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে । তাৰ পিছতে ট্ৰাকৰ পিছফালে থকা এখন বাছে খুন্দিয়াই ট্ৰাকখনক (Accident in Andhra Pradesh) ৷ ইয়াৰ পিছতে ট্ৰাকখনক খুন্দা মাৰে আন এখন বাহনে ৷ এনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৮ খনকৈ বাহন ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জানিব পৰা মতে স্থানীয় আৰক্ষী লগে লগে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলায় ৷ যদিও বহু সময়ৰ বাবে সেই স্থানত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যান-জঁটৰ ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই (Nadendla Mandal on National Highway 16 of Palnadu) ৷ পিছত ক্ৰেনৰ সহায়ত ৰাজপথৰ পৰা বাহনসমূহ আঁতৰাই দিয়া হয় ।