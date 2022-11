.

Drugs seized at Guwahati: গুৱাহাটীত 2.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে অভিযান চলাই দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(Drug peddler arrested at Guwahati) ৷ মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী জিলাৰ DCP দেৱাশীষ বৰাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান(Assam Police anti drug campaign) ৷ জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকা মূল্যৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰে(Drugs Seized at Guwahati) ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা এখন চাৰিচকীয়া বাহন, নগদ ধন, মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷