Published on: 33 minutes ago

ৰাজ্যখনত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Anti drugs mission by Assam police)৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় । সেয়েহে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে মাৰাত্মক ব্যাধিত পৰিণত হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ৷ ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰি ধ্বংস হৈছে বহু যুৱক ৷ এনে এক পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিছে গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাতত(Drugs seized at Bokakhat)। উক্ত অঞ্চলটোত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ড্ৰাগছসহ এজন যুৱক । ধৃত যুৱকজনৰ নাম আৰিফ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে(Drugs addicted arrest in Bokakhat)। আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে,ধৃত যুৱকজনৰ ঘৰ বোকাখাত লতাবাৰীত । উল্লেখ্য় যে বোকাখাতৰ কেইজনমান সচেতন যুৱকে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তেই আৰিফক কৰায়ত্ব কৰি বোকাখাত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । ধৃত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনৰ পৰা দুটা ড্ৰাগছৰ কন্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । বৰ্তমান বোকাখাত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।