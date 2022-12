.

Mother tries to kill herself: আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত সোমাই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা এগৰাকী মাতৃৰ Published on: 2 hours ago

গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ থানাৰ সন্মুখত এগৰাকী মাতৃৰ হিয়াভগা কান্দোন(Basistha Police Station) ৷ আদালতলৈ যোৱা বাহনৰ তলত সোমাই প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰো চেষ্টা চলাই মাতৃগৰাকীয়ে(Mother tries to kill herself) । কাৰণ তেওঁৰ পুত্ৰত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে পুত্ৰ কমল ৰয়ক(Drug smugglers arrested) ৷ মঙলবাৰে নিশা বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে লালমাটিৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰে কমলৰ লগতে আন এক যুৱকক । পুত্ৰৰ মুক্তিৰ দাবীত আজি বশিষ্ঠ থানাৰ সন্মুখত কমল ৰয়ৰ মাতৃয়ে বাগৰি বাগৰি কন্দা দৃশ্যই বহুজনৰ চকু সেমেকা কৰিলে । কমল ৰয়ৰ মাতৃৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁৰ পুত্ৰই একো দোষ কৰা নাই । বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণত উঠাই আনি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰক । কান্দি কান্দি কমলৰ মাতৃয়ে কয়, মোৰ স্বামীয়ে মোক প্ৰতিদিনে অত্যাচাৰ কৰে ৷ এতিয়া মই কাৰ লগত থাকিম । মই আৰু জীয়াই নাথাকো বুলি কমল ৰয়ক আদালতলৈ লৈ যোৱা বাহনখনৰ তলত সোমাই প্ৰাণ আহুতি দিব বিচাৰে মাতৃয়ে ।