Protest in Sivasagar: শিৱসাগৰত আদৰণি সেৱা আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত চালকৰ প্ৰতিবাদ Published on: 11 hours ago

শিৱসাগৰত আদৰণি সেৱা আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত গাড়ী চালকসকলে বুধবাৰে ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ এক কাৰ্যসূচী(Driver of Adarani service scheme protest in Sivasagar) । শিৱসাগৰৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাড়ী চালকসকলে । ৭ ডিচেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি আঁচনিখন বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আদৰণি সেৱা আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত গাড়ী চালকসকলৰ জীৱনলৈ অনিশ্চয়তা নামি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে গাড়ী চালকসকলে(Decision to discontinue the Adarani scheme) । উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ জিলাত ৬ জন গাড়ী চালক নিয়োজিত হৈ আছিল আদৰণি সেৱা আঁচনিৰ লগত । বিগত দহ বছৰ ধৰি আদৰণি সেৱা আঁচনিৰ অধীনত গাড়ী চলাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল এইসকল গাড়ী চালকে । চৰকাৰে আদৰণি আঁচনিখন বন্ধ কৰিলে পৰিয়ালসহিতে তেওঁলোকে নিগমে মৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সিদ্ধান্ত উঠাই লোৱাৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।