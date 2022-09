.

আইমী বৰুৱাই ডক্তৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে আসন লাভ কৰা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ আহ্বান Published on: 1 hours ago

"শেহতীয়াকৈ আইমী বৰুৱাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালত ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে আসন লাভ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছো (Aimee Baruah doctorate seat in Guwahati University ) ৷ যিসকলে PhD ৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলে তেওঁলোকে কৈছে যে, 6 খন আসন আছিল তাৰে 7 নম্বৰ আসন আইমী বৰুৱাই লাভ কৰিছে ৷ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ মৌখিক পৰীক্ষাত আইমী বৰুৱা উপস্থিত নাছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি অনলাইনযোগে তেওঁ এই পৰীক্ষাত বহিছিল ৷ কেৱল মন্ত্ৰীপত্নী হোৱা বাবে যদি PhD ৰ আসন এনেদৰে দিয়া হয় তেনেহ’লে সাধাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰতি থকা সপোনৰ লগতে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসবোৰো নোহোৱা হৈ যাব (Gyanashree Bora press meet on Aimee Baruah)৷" শুকুৰবাৰে নাৰায়ণপুৰ প্ৰেছ ক্লাBত আইমী বৰুৱাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ডক্তৰেট ডিগ্ৰীৰ বাবে আসন লাভ কৰা সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ নেতা পালিনেতাকে ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিৰক্ষা দিয়াৰ বিপৰীতে তদন্তৰ আহ্বান জনায় ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই (Spokesperson of Raijor Da) ৷