.

MR and Miss Pearl: Miss Pearl of Assam জিনিলে জোনাইৰ দ্বিপ্তীপ্ৰিয়া বৰিয়ে Published on: 2 hours ago

ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত নটৰাজ একাডেমীৰ উদ্যোগত ৩০ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় Mr and Miss Pearl Of Assam প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত Miss Pearl Of Assam খিতাপ দখল কৰে জোনাই বৈকুণ্ঠপুৰৰ দ্বিপ্তীপ্ৰিয়া বৰিয়ে(Diptipriya Bori wins Pearl of Assam) ।জোনাইৰ লাইমেকুৰীৰ বৈকুণ্ঠপুৰ গাঁৱৰ জগদীশ বৰি আৰু কবিতা বৰিৰ দ্বিতীয়া কন্যা তথা ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দ্বিপ্তীপ্ৰিয়া বৰিয়ে অৰ্জন কৰে Miss Category ৰ Miss Pearl of Assam 2022 , best photogenic আৰু best smile খিতাপ । এই খিতাপ লাভ কৰি জোনাইলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে দ্বিপ্তীপ্ৰিয়া বৰিৰ শনিবাৰে বৈকুণ্ঠৰপুৰৰ নিজা বাসগৃহত স্থানীয় মিচিং জাতীয় সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰা এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত TMPK,TMMK, MDK,MBK আদি বিভিন্ন মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ লগতে ট্ৰাইবেল সংঘ তথা স্থানীয় ৰাইজে দ্বিপ্তীপ্ৰিয়া বৰিক মিচিং এৰকক, ফুলাম গামোচা আদিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৷