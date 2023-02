মৰাণ, ২ ফেব্ৰুৱাৰী : মৰাণৰ কেইবাখনো গাঁৱত ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে (diarrhea like diseases in Moran villages) । যাৰ বাবে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (people suffer from diarrhea like diseases) । বৰ্তমানলৈকে ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত দুগৰাকী কন্যাশিশু, এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে (death case in moran from diarrhea like diseases) । উল্লেখ্য যে ক'ভিড ভয়াৱহতাৰ পাছত মৰাণৰ কেইবাখনো গাঁৱত ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমণ হৈছে এই ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগৰ ।

ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সীমামূৰীয়া মৰাণৰ দলপা, দক্ষিণ বৰপথাৰ, নলনি, নলনিবাম, নলনিপথাৰ আদি গাঁৱত বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহত বহু লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷ বহুকেইগৰাকী আক্ৰান্ত ব্যক্তি বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ মৰাণ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বুধবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চাৰিগৰাকী ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক ৷ বমি, শৌচ আৰু মূৰৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে এই লোকসকল ৷

তদুপৰি, ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈও কেইবাগৰাকীও ৰোগীক প্ৰেৰণ কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ আনহাতে, ৰোগীৰ অভিভাৱকসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, নলনি পথাৰ আৰু দক্ষিণ বৰপথাৰ গাঁৱৰ ৪ আৰু ১০ বছৰীয়া দুগৰাকী কন্যা শিশু আৰু ৭৮ বছৰীয়া এজন বৃদ্ধ ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিগত এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে ৷ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা কোনো নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাই ৷

কিন্তু ডায়েৰিয়াৰ ব্যাপক সংক্ৰমণে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ শীঘ্ৰে অঞ্চলটোত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰোগীৰ অভিভাৱকসকলে আহ্বান জনাইছে ৷ ইফালে এই অঞ্চলসমূহত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাত বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাবলৈ ভয় কৰাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

