জোনাইৰ গণহত্যা কাণ্ড (Mob lynching at Jonai) ৷ বুধবাৰে নিশা সোপাধৰাৰ সন্দেহত ৰাইজে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে এজন লোকক ৷ সম্প্ৰতি দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনাই ৷ ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে গণ প্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা লোকজন (Man killed in Jonai mob lynching identified) মৃত লোকজন ধেমাজিৰ গোগামুখৰ চেতিয়া গাঁৱৰ গোলাপ বৰুৱা (32) ৷ গোলাপ বৰুৱা আছিল মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত (Dead in mob lynching at Jonai) ৷ ঘটনাক লৈ ধেমাজি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিশাই দুজন লোকক আটক কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ধেমাজি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই জোনাইৰ বৈকুণ্ঠপুৰৰ গণহত্যাৰ ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিলে উল্লেখ (Dhemaji SP comments on Jonai Mob lynching) ৷