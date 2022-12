.

SOP for Picnic : ধেমাজিত বনভোজকাৰীৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ Published on: 3 hours ago

আজি বছৰৰ অন্তিমটো দিন ৷ সৰ্বত্ৰে এতিয়া পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্বেই বনভোজৰ স্থানসমূহত বনভোজকাৰী দলসমূহৰ বাবে এক SOP জাৰি কৰিছে (SOP for picnic group) ৷ ইতিমধ্যে বনভোজথলীলৈ যোৱা পথত বিভিন্ন বনভোজ দলৰ বাহন ৰখাই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Dhemaji district SOP for picnic) ৷ জিলাখনৰ এক জনপ্ৰিয় বনভোজথলী হিচাবে পৰিচিত জীয়াঢলমুখত শনিবাৰৰ দিনটোত শীতৰ উমাল পৰশ লৈ নৈসৰ্গিকতাৰ মাজত একেলগে মাছে মাংসই এসাঁজ খাই 2022 বৰ্ষক বিদায় দিবৰ জীয়াঢল মুখলৈ আহিছে ধেমাজিৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখনা, গোগামুখৰ বনভোজ দল ৷ পুহৰ ঠেঁটুৱৈ ধৰা শীতৰ মাজত বনভোজলৈ অহা দলবোৰে গীতে-মাতে আনন্দ-ফূৰ্তি কৰা দেখা যায় (picnic spot in Dhemaji) । প্ৰতিটো বনভোজকাৰী দলে সমনীয়াৰ সৈতে নাচিবাগি আনন্দত মচগুল হোৱা দেখা যায় ৷