.

শ্ৰীশ্ৰী কাকগোঁসানী চাতনী থানত বলি দিবলৈ অনা দুটা ম’হ এৰি দিয়া হ’ল কাজিৰঙাত Published on: 44 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজি মহানৱমী (Mahanavami 2022)। নৱমীৰ এই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শক্তিপীঠত চলিছে বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়া (Animal sacrifices during Durga puja)। আশীষ বিচাৰি বহু ভক্তই ম'হ, ছাগলী আদি মাৰ চৰণত উছৰ্গা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী কাকগোঁসানী চাতনী থানত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । যষ্ঠীৰ বৰবলি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অনা দুটাকৈ ম'হ কাজিৰঙাত মুকলি কৰি দিলে ভক্ত আৰু শক্তিপীঠৰ বিষয়ববীয়াই (Devotees released two buffaloes in Kaziranga)। ভক্তই সংবাদমাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে দেৱী মাৰ ইচ্ছা আছিল বলিৰ পৰিৱৰ্তে ম'হ কেইটা কাজিৰঙাত এৰি দিয়া । যাৰ বাবে দেৱীৰ আহ্বানমৰ্মে ঢোল-তাল লৈ ভক্ত আৰু স্থানীয় একাংশ লোকে নৱমীৰ দিনা উলহ-মালহেৰে ম'হ কেইটা কাজিৰঙাত এৰি দিয়ে (Buffalo released in Kaziranga instead of sacrificing)। ভক্তসকলে উল্লেখ কৰা মতে দেৱী দুৰ্গাৰ এয়া জীৱৰ প্ৰতি দয়াৰ অন্যতম নিদৰ্শন ।