Durga Puja 2022: বোকাখাতৰ কাক গোসাঁনী চাতনি থানত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম Published on: 45 minutes ago

বোকাখাতৰ শ্ৰীশ্ৰী কাক গোসাঁনী চাতনি থানত(Kako Gosani Than) হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম (Durga Puja at Bokakhat)। মা দেৱীৰ আশীষ বিছাৰি দেৱীলৈ আগবঢ়াইছে বলি । স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনতে স্থাপন হোৱা বোকাখাতৰ থানখনত এই বছৰ ২ টা ম’হৰ বৰবলি, ২০০ টা ছাগলী আৰু ৭০০ টা হাঁহ ভক্তই দেৱীলৈ আগবঢ়ায় (Sacrifice to Durga at Bokakhat)। দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত ভক্তৰ মনোবাঞ্চা পূৰণ হোৱাৰ বাবে দেৱীলৈ মনোনিত কৰি ৰখা প্ৰসাদ আগবঢ়ায় ।