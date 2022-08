.

জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ বিধ্বস্ত শ্লুইচ গেটে বিপদত পেলাইছে মৰঙিৰ কৃষকক Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্য়ৱস্থা কৰা বুলি দাবী কৰি আহিলেও ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁট (Draught situation in Assam) । গোলাঘাট জিলাতো উপযুক্ত জলসিঞ্চনৰ অভাৱত হাহাকাৰ (Lack of irrigation in Golaghat) লাগিছে কৃষকৰ । জিলাখনৰ মৰঙিৰ ৰংবঙৰ হাৰিয়ালি প্ৰকল্পৰ(Hariyali Project in Assam) শ্লুইছ গেট দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত(Devastated Sluice Gate in Morangi) হৈ আছে ৷ মৰঙি উন্নয়ন খণ্ডৰ (Delepated Sluice Gate in Morangi Block) অধীনৰ ৰংবং আৰু পংকা পঞ্চায়তৰ সহস্ৰাধিক কৃষকৰ কৃষি পথাৰত পানী যোগানৰ বাবে ২০০৫ চনতে মৰঙি উন্নয়ন খণ্ডৰ পুঁজিৰে হাৰিয়ালি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছিল । উক্ত প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ খেতিয়কসকলৰ কৃষি পথাৰত পানী যোগানৰ লগতে মীন পালনৰো এক আশানুৰূপ সুফলো ৰাইজে আশা কৰিছিল । কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত এই প্ৰকল্পটোৰ শ্লুইছ গেটখন ভাগি পৰাত কৃষক সকলৰ এক হাহাকাৰ অবস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যাৰ বাবে সহস্ৰাধিক কৃষক বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে ৷ স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰেই উক্ত শ্লুইছ গেটখন মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকনক দাবী জনাইছে ।