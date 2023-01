.

চৰকাৰৰ "ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল" (Ghar Ghar Nala Ghar Ghar Jal) শ্ল'গানৰ পিছতো তিনিমাহে বিকল হোজাই মহকুমাৰ কাকীৰ এটা পানী যোগান প্ৰকল্প (Water Supply Project of Kaki Failed)। সেয়েহে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাকীৰ পাঠৰিবাসী ৰাইজে । উল্লেখ্য় যে তিনিমাহ পূৰ্বে উক্ত প্ৰকল্পটোৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৰাইজ (Demand for supply of drinking water in Kaki)। ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে পানী যোগান প্ৰকল্পটোত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীজনৰ গাফিলতিৰ বাবেই বিজুতি হৈছে । প্ৰকল্পটোত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীজনে নিজে কৰ্মস্থলীলৈ নাহি বেলেগৰ দ্বাৰা মেচিন চলোৱাৰ বাবেই বিজুতি ঘটাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ইপিনে, কৰ্মচাৰীজনে চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিৰ যন্ত্ৰ মেৰামতিৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।