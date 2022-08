.

ভাৰতীয় টেনিছ বল ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ অভয়াপুৰীৰ দেৱজিৎ অধিকাৰীৰ Published on: 4 hours ago

দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফল যাত্ৰা অব্যাহত আছে । এইবাৰ ভাৰতীয় টেনিছ বল ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে (Assam player in Indian tennis ball cricket team)। কম্বোডিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক টেনিছ বল ক্ৰিকেট শৃংখলাত ঘোষিত ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে অভয়াপুৰী শিৱপুৰৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে (Assam players to represent India in tennis cricket against Cambodia)। দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাখনতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । বিভিন্ন সংগঠনৰ লগতে দেওবাৰে আমছুৰ অভয়াপুৰী নগৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও খেলুৱৈগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় (AAMSU felicitates tennis player Debajit Adhikari)৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে অহা ১৮ আগষ্টত কম্বোডিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিবৰ বাবে যোৱাৰ পূৰ্বে আমছুৰ অভয়াপুৰী নগৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা সভাপতি ‌ৰিজু চকদাৰ, সম্পাদক মফিদুল ইছলামৰ লগতে কৰ্ম-কৰ্তাসকলে তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।