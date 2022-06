.

ৰূপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে CM Vigilance কিয় ? সন্দেহ বিৰোধী দলপতিৰ Published on: 26 minutes ago

Koo_Logo Versions

মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰাকমুহুৰ্তত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ অভিযান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (Leader of the opposition Debabrat Saikia react on CM Vigilance enquiry against BJP MLA Rupjyoti Kurmi) । ৰূপজ্যোতি কূৰ্মীৰ সমষ্টিত অভিযান চলোৱা ঘটনাত ৰাজনৈতিক কাৰণ থাকিব পাৰে । মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্বে চলোৱা এই অভিযানত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতি হ'ব । তেওঁৰ শত্ৰু বিজেপিতো আছে । কাৰণ তেওঁ এগৰাকী সাম্ভাব্য মন্ত্ৰী আছিল ৷ এই মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷