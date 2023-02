Published on: 30 minutes ago

যোৰহাট, ৩ ফেব্ৰুৱাৰী : মানুহ যিমানেই সভ্যতাৰ শিখৰত উপনীত হ'লেও এতিয়াও যে কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই তাৰ এক জ্বলন্ত প্ৰমাণ পোৱা গ'ল এইখন অসমৰে যোৰহাটত (prejudices and superstitions in Assam) । যাৰ বাবে এতিয়া লজ্জানত হৈছে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসী । এইহেন দিনত এতিয়াও যে কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ মৃতকৰ পৰিয়াল এটাৰ ওপৰত মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিব পাৰে, তেনে এক অভাৱনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে ককিলামুখত (superstitions in Jorhat Assam) ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল ককিলামুখ তকৰুচুক গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই সামন্তযুগীয় ঘটনাটো । গাঁওখনৰ এটি পৰিয়ালৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলাৰ অলপতে মৃত্যু হয় (sameful incident in Jorhat) । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যথাৰীতি শুকুৰবাৰে মাতৃৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰে মৃত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই । তাৰ বাবে নিজ গাঁৱৰ লগতে সমীপৱৰ্তী আন দুই-তিনিখন গাঁৱৰো প্ৰায় পাঁচশ লোকক আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি গৃহস্থই চাউলমুঠিৰ যোগাৰ কৰিছিল (death rituals programme avoid over superstitions) ।

শুকুৰবাৰে শ্ৰাদ্ধৰ পিছত শনিবাৰে আয়োজন কৰিছিল ভোজৰ । কিন্তু তেনে সময়তে উক্ত পৰিয়ালটোৰে এজন দূৰ সম্পৰ্কীয় লোকৰ চাৰিদিন পূৰ্বে মৃত্যু হয় । সেয়ে তেওঁলোকে গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোক আৰু সত্ৰাধিকাৰৰ বিধান লৈ শুকুৰবাৰে শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰে । সেইমতে গাঁৱৰ ৰাইজ বৃহস্পতিবাৰলৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰখনলৈ আহি আছিল আৰু শুকুৰবাৰে পুৱা মাহ-প্ৰসাদ আদিৰো ব্যৱস্থা কৰে । কিন্তু শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া অঞ্চলটোৰ কেইজনমান মুখিয়াল লোকে শ্ৰাদ্ধলৈ কোনো যাব নোৱাৰিব বুলি ফটোৱা জাৰি কৰে ।

আনহাতে, কোনো লোকে যদি শ্ৰাদ্ধলৈ যায় তেন্তে দুহেজাৰ টকাকৈ জৰিমনা বিহাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে । যাৰ বাবে নিজৰ গাঁওখনৰ লগতে সমীপৰ দুই-তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজো শ্ৰাদ্ধস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে । উপায়হীন পৰিয়ালটোৱে অন্য গাঁৱৰ পৰা কেইজনমান ভকত আনি মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধৰ নিয়ম-নীতিখিনি সম্পন্ন কৰে । কিন্তু প্ৰায় পাঁচশ লোকৰ বাবে শ্ৰাদ্ধ আৰু ভোজৰ আয়োজন কৰি কোনো লোক নাহে বুলি জনোৱাত এতিয়া দুখ আৰু ক্ষোভত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো । উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বৰ্তমানো আমাৰ সমাজত একাংশ লোকে একনায়কত্ববাদ চলাই থাকিব বাচিৰে । যাৰ বাবে সমাজ ব্যৱস্থাত বৈষম্যই গা কৰি উঠে ।

