তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি বৰ্তমান ৰঙাঘৰৰ আলহী ভিক্টৰ দাস । আনহাতে, ভিক্টৰ দাসৰ উক্ত অভিযোগৰ টুইটাৰ পোষ্টক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে তলৱ কৰে ভিক্টৰ দাসৰ এগৰাকী ছাত্ৰ অম্লানজ্যোতি দত্তক । ইতিমধ্যে ভিক্টৰ দাস প্ৰসংগই তোলপাৰ লগাই আছে ৰাজ্যত । তাৰ মাজতে এইবাৰ পুনৰ উক্ত নিযুক্তি পৰীক্ষাক সন্দৰ্ভত আঙুলি টোঁৱাইছে আন এগৰাকী ছাত্ৰ তথা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে । দৰঙৰ আছুকৰ্মী সীমান্ত কলিতাই কৰিছে আন এক অভিযোগ (Victor Das controversy) । দৰঙৰ আছুকৰ্মী সীমান্ত কলিতাই অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পৰ্কত ফেচবুকত এটি পোষ্ট দিয়ে (Victor Das allegation about scame in recruitment) । যিটো পোষ্টক লৈ ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে । আনহাতে, উক্ত ফেচবুক পোষ্ট সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ পিছতে নিজৰ পোষ্টটো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্রগৰাকীয়ে (Darran AASU worker reaction on recruitment scam) ।