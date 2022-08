.

নৃত্যৰত আৰক্ষী জোৱানৰ এটা বিশেষ ভাইৰেল ভিডিঅ'ই সকলোকে দিছে আমোদ

সমগ্ৰ দেশজুৰি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ এইবাৰ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সকলোৱে পূৰ্বতকৈ ব্যতিক্ৰমী উপায়েৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইয়াৰ মাজতে ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিদিহও নহ’ল ব্যতিক্ৰম ৷ জীৱনত এদিনৰ বাবে কামৰ বোজা পাহৰি ৰং তামাচাৰে কিছু মুহুৰ্ত উদযাপন কৰিলে একাংশ আৰক্ষী জোৱানে ৷ গিৰিদিহ আৰক্ষী নিৱেশত আৰক্ষী জোৱানসকলৰ আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ই এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে (dance video going viral)৷ ভিডিঅ’টোত গিৰিদিহ আৰক্ষীৰ আৱাসিক চৌহদত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত ৰেণু (SP Amit Renu), উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জয় ৰাণাকে ধৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সন্মুখত আৰক্ষী জোৱানসকলে নৃত্য কৰা দেখা গৈছে ৷ ভিডিঅ'টোত খাকী আৰু কমাণ্ডো পোছাক পিন্ধা জোৱানসকলক আনন্দত মতলীয়া হৈ নৃত্যৰ মাজেৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে (dance video of policemen giridih)৷ এই ভিডিঅ’টোৱে এতিয়া সকলোকে মনোৰঞ্জনৰ লগতে আমোদ দিয়া বুলি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী একাংশই উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (dance video of police)৷