Published on: 13 hours ago

তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ টিপুক চাহ বাগিচাৰ(Tipuk Tea Estate) জলকীয়া বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড (Robbery at Doom Dooma)৷ এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙি কাটি লুটি নিলে ঘৰৰ বয়-বস্তু, সকলো সামগ্ৰী ৷ তালাপ আৰক্ষী চকীৰ (Talap out post) অন্তৰ্গত টিপুক জলকীয়া বস্তিত সংঘটিত হয এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড (Murder by dacoit in Tinsukia)৷ ডকাইতৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা অকলসৰীয়াকৈ থকা মহিলাগৰাকীৰ নাম মঞ্জু সিং (৪৫)৷ চোকা দাৰে মহিলাগৰাকীৰ ডিঙি কাটি হত্যা কৰি লুটি নিয়ে সকলো সামগ্ৰী ৷