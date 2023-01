Published on: 48 minutes ago

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোলাঘাটত এনকাউণ্টৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ গোলাঘাট জিলাৰ বনগাঁৱস্থিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে দুধৰ্ষ ডকাইত অকনি দাসলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিব লগা হয় ( Police firing at robbers) ৷ উল্লেখ্য যে, দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে (Dergaon Police) নিশা নগাঁৱৰ পৰা মূল্যবান চুৰি সা-সমগ্ৰী, আ-অলংকাৰসহ আটক কৰিছিল অকনি দাস নামৰ ডকাইতটোক ৷ ধৃত ডকাইতটোক দেৰগাঁৱলৈ আনি থকা অৱস্থাত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ বনগাঁৱত প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বুলি নমাৰ পাছতেই আৰক্ষী জোৱান নিপুল বৰুৱাক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ ফলত বাধ্য হৈ বাহনখনত থকা আনকেইজন আৰক্ষীৰ জোৱানে অকনি দাসৰ ভৰিলৈ বুলি গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয়(Police open fire at dacoits while fleeing) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত অকনিক লগে লগে আৰক্ষীৰ বাহনেৰেই নি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় (Dacoit admitted Jorhat Medical College) ৷