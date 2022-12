.

Orange farming at Gohpur: কমলা খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন এটা দম্পতিৰ Published on: 9 hours ago

এতিয়া শীতৰ বতৰ ৷ বতৰৰ উৎকৃষ্ট ফল হিচাপে কমলাই দখল কৰিছে ফল-মূলৰ বজাৰ (Orange farming at Gohpur) ৷ গহপুৰৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড় ধৰ্মপুৰ অঞ্চলত কমলা খেতিৰে এটা দম্পতীৰ স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ৷ বিনোদ বসুমতাৰী আৰু পত্নী বিমলা বসুমতাৰীয়ে ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে বিস্তৃত এলেকাজুৰি গঢ়ি তুলিছে এখন কমলাৰ বাগান (Couple Self reliant by cultivating oranges) ৷ বাগানখনত লোমা লোমে লাগিছে কমলা ৷ এতিয়া বসুমতাৰীৰ বাৰীৰ কমলাই অসমৰ লগতে অৰুণাচলৰ কমলাৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Self reliant by cultivating oranges at Gohpur) ৷ বিগত পাঁচ বছৰৰো অধিক দিন ধৰি কমলা বিক্ৰী কৰি বছৰি লক্ষাধিক ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্বামী-স্ত্ৰীয়ে ৷