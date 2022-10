.

কুটীৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটা পৰিয়াল ৷ বছৰ বছৰ ধৰি পৰিয়ালটো জড়িত কুটীৰ শিল্পৰ সৈতে (Kamalpur a family has been involved in cottage for years)। এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে প্ৰায় ৩৫০টি পৰিয়াল । কমলপুৰ সমষ্টিৰ বৰুৱাজানি গাঁৱৰ কাঠ শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিয়াল ভৰণ-পোষণ দিছে প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালে ৷ কাঠ শিল্পৰ পৰা উৎপাদিত কঠ বিক্ৰী কৰি পোৱা ধনেৰে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বৰুৱাজানি গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালে । শিল্পটিৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহৰ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰে কঠ তৈয়াৰ কৰাত(cottage industry in kamalpur) । দূৰ দূৰনিৰ পৰা কঠৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বনসমূহ সংগ্ৰহ কৰি কঠ নিৰ্মাণ কৰে ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে এই শিল্পীসকলৰ বাবে নাই নিৰ্দিষ্ট স্থায়ী বজাৰ। যাৰ বাবে তেওঁলোকে ফেৰি কৰি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় কষ্টৰে উৎপাদিত কঠসমূহ । সেয়ে এই শিল্পীসকলৰ জীৱন তথা আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ দিশটোত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি এখন স্থায়ী বজাৰ সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক(Cottage artist demand sustainable market) ।