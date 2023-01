.

Gambler Attack on Police at Bokakhat : বোকাখাতত জুৱাৰীৰ আক্ৰমণত আৰক্ষী আহত

জুৱাৰীৰ প্ৰহাৰত আহত হ’ল আৰক্ষী । ভাঙিলে আৰক্ষীৰ বাহন ৷ জুৱাৰীৰ আক্ৰমণত আহত 5 জন আৰক্ষীৰ লোক ৷ সোমবাৰে বোকাখাতত সংঘটিত হয় এই ঘটনা (Gambler Attack on Police at Bokakhat)৷ বোকাখাতৰ ডিফলুত সোমবাৰে চলি আছিল জুৱাৰ আড্ডা (Gamble at Bokakhat)৷ সেই খবৰ লাভ কৰি জুৱাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বোকাখাত আৰক্ষীৰ 5 জনীয়া দল এটা ৷ বোকাখাত থানাৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক গোবিন কাকতিসহ আৰক্ষীৰ দলটো জুৱাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে জুৱাৰীৰ এটা দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় আৰক্ষীক (Attack on police at Bokakhat)৷ আৰক্ষীৰ দলটোত আগভেটি ধৰি চলোৱা আক্ৰমণৰ ফলত 5 জন আৰক্ষীৰ লোক কম-বেছি পৰিমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ ইয়াৰোপৰি আৰক্ষীৰ বাহনখনৰো গ্লাছ ভাঙে জুৱাৰীৰ দলটোৱে ৷