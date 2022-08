.

পুনৰ খাকী পোছাকত এছ আই জোনমণি ৰাভা Published on: 2 hours ago

দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত পুনৰ খাকী পোছাকত দেখা গ'ল বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাক । নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কৰ্তব্য পালনত দেখা গ'ল মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক (Junmoni Rabha is busy performing his duties in Nagaon)। শেহতীয়াকৈ প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত জোনমণি ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছিল (SI Junmoni Rabha arrested)। কিন্তু জামিনত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিয়েই পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছে এছ আই জোনমণি ৰাভাই (SI Junmoni Rabha joins work again in Nagaon)। পুনৰ নগাঁৱতে যোগদানৰ সুযোগ লাভ কৰি কৰ্তব্য পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰা এছ আই জোনমণি ৰাভা ।