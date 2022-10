.

Cattle seized in Bokakhat: বোকাখাতত গৰুভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ

গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহকাৰী এইবাৰ নতুন কৌশল(Cattle smuggled in Assam) ৷ এইবাৰ কণ্টেইনাৰ গাড়ীত সৰবৰাহ অবৈধ গৰু ৷ বোকাখাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন কণ্টেইনাৰসহ প্ৰায় ৪১ টা গৰু(Police seized vehicle loaded with cattle) । আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰখনৰ নম্বৰ AS01CC8143 । আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা নপৰিবৰ বাবে গাড়ীৰ চলকে গাড়ীৰ নাম্বাৰ সলনি কৰি 3 ৰ স্থানত কলা ৰং সানি 8 কৰা পৰিলক্ষিত হয় । আৰক্ষীয়ে গৰুসহ আটক কৰে গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত চামগুৰি বৰমাৰ মহম্মদ মফিজুদ্দিন নামৰ চালকজনক(Cattle smuggler arrested by Bokakhat Police) । উল্লেখ্য যে মঙলবাৰেও বোকাখাত আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং বহুৱাই এখন স্ক'ৰপিঅ' গাড়ীৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা ৬ টাকৈ গৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুজনক আটক কৰিছিল ।