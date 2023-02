Published on: 34 minutes ago

লখিমপুৰ,৬ ফেব্ৰুৱাৰী: গৌতম আদানিৰ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছে (Congress protest against Adanis financial Fraud)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আদানিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সৰৱ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ । এই বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাৰ বিৰূদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্য়োগত সোমবাৰে ৰাজ্য়জুৰি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় (Congress protest in Assam)। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্রেছে জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ৰাজ্য়ৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে । লখিমপুৰ নগৰত জীৱন বীমা নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জিলা কংগ্রেছে এই প্ৰবঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদ জনায় উত্তাল কৰে চহৰখন (Congress protest in Lakhimpur)। প্ৰতিবাদস্থলীত অংশ লৈ জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি গগন বৰা, প্ৰাক্তন বিধায়ৰ ঘন বুঢ়াগোঁহাই আদিয়ে বিজেপি চৰকাৰক তীব্র সমালোচনা কৰে । তেওঁলোকে কয় যে এটাও উদ্যোগ গঢ় দিব নোৱাৰা বিজেপিয়ে ৰাইজৰ জমা ধনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিহে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সৰ্বস্তৰৰ লোকক সামগ্ৰীকভাৱে ধ্বংস কৰিছে কৰা বুলিও কয় জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি গগন বৰা, প্ৰাক্তন বিধায়ৰ ঘন বুঢ়াগোঁহাইয়ে ।

এই নেতাদ্বয়ে পুনৰ কয় যে মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ নামত প্ৰতাৰণা আদিৰে বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজক মাধমাৰ শোধাইছে । বৃহৎ পূঁজিপতি গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন বিপন্ন কৰিছে । বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ কৰি কংগ্রেছ নেতৃত্বই আগন্তুক সময়ত বিজেপিক ক্ষমতাচ্যুৎ কৰিবলৈ সকলো আঞ্চলিক দলৰ লগতে ছাত্র সংগঠন সমূহক ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইপিনে,প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে গৌতম আদানিৰ (Gautam Adani) ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানত জীৱন বীমা নিগম (LIC) আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ (SBI) দৰে চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা লেনদেন তথা বিনিয়োগ কৰোওৱাৰ পৰিণতিত বিনিয়োগকাৰীসকল শংকিত হৈছে । এই গ্ৰাহক তথা বিনিয়োগকাৰীসকলৰ ধন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনায় ।

