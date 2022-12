.

Coal truck accident at Digboi : ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বাগৰি পৰিল কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক Published on: 5 minutes ago

তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক (Coal truck accident at Digboi) ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনৰ‌ নম্বৰ AS 23 AC 5411 ৷ ডিগবৈৰ এ অ ডি স্কুলৰ সন্মুখত ট্ৰাকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই । পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কয়লা সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে (Coal smuggling in Assam) ৷