Published on: 2 hours ago

ৰঙিয়া,৮ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বুধবাৰে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাসহ ৰঙিয়াত উপস্থিত হয় চিএম ভিজিলেঞ্চৰ এটা দল (scam in MP LAD fund in Rangia) । সোমবাৰে চিএম ভিজিলেঞ্চৰ এটা দলে ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈ সাংসদ অজিত ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰে পথ নিৰ্মাণৰ নামত হোৱা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । প্ৰাথমিক তদন্ততে সাংসদ গৰাকীৰ পুঁজি ব্যয়ত যথেষ্ট অনিয়ম হোৱা বুলি ভিজিলেঞ্চৰ দলটোৱে তথ্য লাভ কৰিছিল(scam in MP LAD fund) ।

ইয়াৰ পিছতে এই তদন্তৰ অংশ হিচাপে বুধবাৰে ভিজিলেঞ্চৰ দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰিকৰী বিষয়াক লগত লৈ কেবাটাও পথৰ পুনৰ তদন্ত কৰে(CM vigilance visited Rangia) । ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে দলটোৱে পথ কেইটাৰ অনিয়মৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চৰজমিন তদন্ত কৰি পুনৰবাৰ ৰাইজৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া দুগৰাকীয়ে সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি দেখুওৱা পথৰ স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে(CM vigilance investigated MP fund scam) । পিছে আজিও সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি দেখুওৱা পথৰ কোনো চিন মোকাম দেখিবলৈ নাপালে দলটোৱে ।

উল্লেখ্য যে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ ৫ টাকৈ পথ নিৰ্মাণৰ নামত সাংসদ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ৰঙিয়াৰ কৃষ্ণ মন্দিৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৫.৬০ লাখ টকা, ৰঙিয়া মিলন নগৰ পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৫ লাখ, চেপ্তি-বিহদিয়া পথৰ পৰা নকুছি পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৫.৬০ লাখ, ১ নং তুলসীবাৰীৰ পৰা বঙালী চুবা পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৫ লাখ, নকুছি পামৈ চুবা পথৰ পৰা শৰ্মা চুবা পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৫ লাখ, খৈৰাবাৰী বড়ো চুবাৰ পৰা বসুমতাৰী চুবা পথ নিৰ্মাণৰ নামত ১৪ লাখ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল ।

কিন্তু সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰে চলি থকা এই কাম সমূহৰ কোনো এক স্থানতে এখন ফলক পৰ্যন্ত আঁৰি থোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । পথ নিৰ্মাণৰ কথাও নাজানে স্থানীয় ৰাইজে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুৰ্নীতিৰ ৰহস্য অধিক ঘণীভূত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এক উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: Pawan Hans Helicopter Services : প্ৰথমটো যাত্ৰাত এজনো যাত্ৰী নুঠিল পৱন হংসৰ হেলিকপ্টাৰত