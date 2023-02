Published on: 1 hours ago

বাইহাটা চাৰিআলি, 7 জানুৱাৰী: শেহতীয়াকৈ কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Ajit Kumar Bhuyan MP Fund Scam) ৷

অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষ (MP Ajit Kumar Bhuyan) ৷

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া (Corruption in implementation of MP fund schemes) ৷ এই তদন্তৰ লগত জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ ছয়জনীয়া এটা দলে সোমবাৰে উপস্থিত হয়গৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ ৰঙিয়াৰ লগতে বাইহাটা চাৰিআলিত (CM Vigilance team in Baihata Chariali) ৷

তদন্তকাৰী দলটোৱে সমষ্টিটোত সাংসদ পুঁজিৰ দ্বাৰা আবন্টিত কেইবাটাও পথ নিৰীক্ষণ কৰে তদন্তকাৰী । পথসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে দলটোৱে বৰলেচাকোনা গাঁৱৰ স্থানীয় লোকৰো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে আঠাৰা মধুকুছি পথৰ পৰা বৰলেচাকোনা নামঘৰলৈ থকা পথচোৱা নিৰ্মাণৰ নামত সাংসদ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা আবন্টন দিয়া হৈছিল ১৬ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা ৷ কিন্তু কেৱল নামতহে আবন্টন হৈছিল এই ধন, কাৰ্যত ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম (MP Fund Scam) ৷ সাংসদ পুঁজিৰ আঁচনিৰ জড়িয়তে কৰা এই কামৰ কোনো এখন ফলক পৰ্যন্ত আঁৰি থোৱা দেখা নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ দলটোৱে ৷

স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিভিন্ন স্থানসমূহত আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰা পথ নিৰ্মাণৰ কথাকে নাজানে স্থানীয় ৰাইজে । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ তদন্তকাৰী দলটোৰ জৰিয়তে বিষয়টোক লৈ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ।

