Published on: 2 hours ago

বৰপেটা,৮ ফেব্ৰুৱাৰী: সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ ধন ব্যৱহাৰত গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে (scam in MP LAD fund) ৷ ৰঙিয়াৰ পিছত সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ আঁচনিৰ কাম-কাজৰ তদন্তৰ বাবে বৰপেটাত উপস্থিত হয় চি এম ভিজিলেন্সৰ দল (CM vigilance visited Barpeta) ৷ উল্লেখ্য, বৰপেটাত সাংসদ পুঁজিৰ আঁচনিত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগৰ পাচতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত (scam in MP LAD fund in Barpeta) ।

শেহতীয়া প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, বৰপেটা চহৰৰ তিনিটাকৈ পথত নামমাত্ৰ কাম কৰিয়েই সাংসদ পুঁজিৰ ২৮ লাখ টকা উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ যাৰ বাবে বুধবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ চি এম ভিজিলেন্সৰ এটা দলে তিনিটাকৈ পথৰ কামৰ ওপৰত তদন্ত চলায় (CM vigilance investigated MP fund scam) ৷ অৱশ্যে তদন্তৰ অন্তত চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই ।

কিন্তু বৰপেটাৰ তিনিটাকৈ পথৰ উন্নয়নৰ নামত যি ২৮ লাখ টকাৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বৰপেটা চহৰৰ শ্ৰীকামাৰ পথৰ নামত ৮ লাখ, শান্তিনগৰৰ গোকুল পাঠক লিংক ৰোডৰ নামত ১০ লাখ আৰু ২ নং গলিয়াহাটীৰ চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ ঘৰৰ পৰা বীৰেণ দাসৰ ঘৰলৈ যোৱা পথটোৰ নামত ১০ লাখ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ যাৰ বাবে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ উক্ত তিনিওটা পথ পৰিদৰ্শন কৰি অভিযোগৰ তদন্ত চলায় ৷ উল্লেখ্য যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন আত্মসাতৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান বৰপেটাত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ ধন ব্যৱহাৰত গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগত ৰঙিয়াতো বুধবাৰে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও এই দুৰ্নীতিৰ এক উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে ।

