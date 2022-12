.

CM in Jorhat: নিশা যোৰহাটৰ ৰাজপথ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ Published on: 1 hours ago

যোৰহাট জিলাত কেবাটাও প্ৰকল্প শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজনৰ পিছতে ৯.৩০ বজালৈকে কেবিনেট বৈঠকত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma in Jorhat) ৷ এই বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পিছত নিশা ১২ বজাত একাংশ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট চহৰ পৰিদৰ্শন কৰে (CM inspects highways in Jorhat at night) ৷ খোজকঢ়া শেষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত (Jorhat Circuit house) লিপিবদ্ধ কৰাৰ বিভিন্ন শৈলী তথা লিপিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷ আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খোজকঢ়া আগমূহুৰ্তত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হোৱা লগতে বিভিন্ন সমস্যা আৰু অভাৱ অভিযোগ লৈ অহা বহু সংখ্যক লোকক সাক্ষাৎ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting in Jorhat) আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছিল যোৰহাট নগৰখনক ৷