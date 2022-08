.

কেজৰিৱাল অবাস্তৱ কথাত লাগি থকা বুলি ক’লে ড৹ শৰ্মাই Published on: 11 hours ago

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অবাস্তৱ কথাত লাগি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma on Kejriwal)৷ কেজৰিৱালে দিল্লীত ১২০০ খন বিদ্যালয় চলাই থকাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৪০ হাজাৰখন চলাই থকা বুলি নিজকে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় ৷ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে, ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীৰ লগত ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ তুলনা নহয় । দিল্লীৰ বৈভৱত অসমীয়া মানুহৰো বৰঙণি আছে বুলি উল্লেখ কৰে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দিল্লীৰ ঘৰুৱা উৎপাদন বছৰি ১৫ লাখ কোটি টকা হোৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ মাত্ৰ ৫ লাখ কোটি টকা বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই (GDP in Assam and Delhi) ৷ দিল্লীৰ লগতে অসমক তুলনা কৰা কেজৰিৱালক উদ্দেশ্য ড৹ শৰ্মাই কয় যে, গুৱাহাটী ভাৰতৰ ৰাজধানী হোৱাহেতেন অসমো দিল্লীৰ দৰেই বৈভৱশালী হ’লহেতেন ৷ অসমতো এজন কেজৰিৱাল আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷ অসমত থকা কেজৰিৱালজনে আমুৱাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, দিল্লীৰ কেজৰিৱালক এতিয়া কোনো লোকেই নিবিচাৰে । অৱশ্যে অসমতো এজন কেজৰিৱাল থকা বুলি কাক বুজালে সেয়া স্পষ্টকৈ নক’লে ড৹ শৰ্মাই ৷