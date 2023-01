ভোগালী বিহু উপলক্ষে শিৱসাগৰত টাইপাৰ উদ্যোগত ত্ৰয়োদশ ৰংপুৰ মেলা আয়োজন কৰা হয় ৷ শিৱসাগৰৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক ৰাইজে এই ৰংপুৰ মেলাত টাই সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন খেল-ধেমালি উপভোগ কৰে ।

পহিলা মাঘ অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰংঘৰৰ বাকৰিত (Rangpur Mela at Rang Ghar)আয়োজন কৰা ৰংপুৰ মেলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় । এই উপলক্ষে এখন বাণিজ্য মেলাৰ লগতে পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ (Traditional food of Ahom), থলুৱা সাজপাৰ আৰু (Traditional dress of Ahom)টাই সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন (Traditional dress of Ahom) কৰা হয় ।

ইপিনে, ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ম’হ যুঁজত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে যদিও পহিলা মাঘৰ দিনটোত ৰংঘৰৰ সমীপৰ ৰূপহী পথাৰত স্থানীয় গোৱালসকলে ম’হ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰে (Buffalo fight at Sivasagar) । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজিত এই ম’হ যুঁজত কেইবাজনো গোৱালৰ ম’হে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।