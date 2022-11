.

Chirang Teacher Attack : চিৰাঙত ছাত্ৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষকক প্ৰহাৰ অভিভাৱকৰ Published on: 5 hours ago

চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি (Unpleasant situation at Basugaon in Chirang) । বাসুগাঁৱৰ ৰাজা অজিত নাৰায়ণদেৱ ছোৱালী এম ই স্কুলৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ গাত এজন শিক্ষকে হাত দিয়াক লৈ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Teacher allegedly misbehave of girl student) । ছাত্ৰীৰ শৰীৰৰ আপত্তিজনক অংশত হাত দিয়াৰ অভিযোগ (Allegedly touch objectionable part of girl student)। দীপক ভকত নামৰ শিক্ষকজনক বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে জোতা-চেণ্ডেলেৰে প্ৰহাৰ অভিভাৱকৰ । শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । এই ঘটনাৰ ফলত এক উত্তেজনাপুৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৱাসুগাঁৱত । উত্তেজিত অভিভাৱকে পিচত বাসুগাঁও থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰে ।