.

Children's Day at Kaliabor : কলিয়াবৰত শিশু দিৱস উদযাপন Published on: 2 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজি ১৪ নৱেম্বৰ, শিশু দিৱস (Children’s Day 2022) ৷ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তটো উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ উপজা দিন (Children’s Day celebrated all across India)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধা বজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে শিশু দিৱস উদযাপন কৰা কৰা হয় (Children’s Day celebrate at Kaliabor) ।