শদিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত অমৰপুৰৰ মেপুন গাঁৱত এটি শিশুৰ সলিল সমাধিৰ ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক(Child sank in river in Amarpur) ৷ জানিব পৰামতে অমৰপুৰৰ মেপুন গাঁৱৰ নিবাসী তথা TMPK কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য মহেন পেগুৰ পুত্ৰ সন্তান ললাদ পেগু নামৰ প্ৰায় ৭ বছৰীয়া শিশুটিয়ে সোমবাৰে পুৱা বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই যায় যদিও চুটি হোৱাৰ পিছতো ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত পৰিয়ালৰ মাজত সৃষ্টি হয় হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ ৷ ইফালে পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিচৰাৰ অন্তত মংগলবাৰে সন্ধিয়া দতুং নদীত উদ্ধাৰ কৰে ললাদ পেগুৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ(Child dies after drowning in water) ৷ শিশুটিৰ এনে কৰুণ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে অমৰপুৰ অঞ্চলত ৷