Child Kidnaping at Batadraba: দুই অপহৃত শিশুক উদ্ধাৰৰ লগতে অপহৰণকাৰীক আটক বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ Published on: 2 hours ago

বটদ্ৰৱাৰ ভেৰভেৰীৰ পৰা যোৱা ৩ নৱেম্বৰত সন্ধানহীন হোৱা দুই শিশুক শুকুৰবাৰে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে ডিফুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে (Kidnaped child rescued from Diphu)৷ বটদ্ৰৱাৰ ভেৰভেৰিৰ শিশু দুটি পুৱা ৰাস্তাত খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছিল (Child Kidnaping at Batadraba)৷ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান লাভ নকৰাত বটদ্ৰৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰি ফ’টোসহ সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিয়াৰ পিছতেই ডিফুৰ লোক এজনে এখন ঘৰত অপহৃত শিশু দুটিক লৈ এগৰাকী মহিলাই ৰংখিলা পথাৰত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সম্ভেদ লাভ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক লগত লৈ শনিবাৰে পুৱতি নিশা অপহৃত শিশুদ্বয়ক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে খাদেজা খাতুন আৰু জীয়াউৰ ৰহমান নামৰ দুই শিশু অপহৰণকাৰীক আটক কৰে (Kidnaper arrested from Diphu)৷