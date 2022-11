.

New born baby exchange case in Nagaon: নৱজাতক সালসলনিক লৈ পুনৰ উত্তাল ম’হখুলি চিকিৎসালয় Published on: 16 hours ago

নগাঁৱৰ ম’হখুলিস্থিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি(Tense situation in Mohkhuli Maternal and Child Health Hospital) । পুনৰ নৱজাতক সলনি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰসূতিৰ আত্মীয়ই চিকিৎসালয় চৌহদত সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ(Child exchange case in Mohkhuli Maternal and Child Health Hospital) ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ বৰথল দুলাই গাঁৱৰ ইউচুফ আলীৰ পত্নী ৰুমেনা খাতুনক চিকিৎসালয়খনত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ মঙলবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে এটি মৃত সন্তান জন্ম দিয়া বুলি পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ কিন্তু আত্মীয়ই প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জীৱিত নৱজাতক জন্ম দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে জীৱিত সন্তানৰ পৰিৱৰ্তে মৃত নৱজাতক দিয়া বুলি অভিযোগ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে(New born baby exchange case in Nogaon) ৷ ইফালে প্ৰসূতিগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ কৰাৰ বাবদ নাৰ্ছে ধন বিচৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ তদুপৰি সোমবাৰে প্ৰসৱ বেদনাত চটফটাই থকা প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসক অথবা চিকিৎসা কৰ্মীয়ে সময়মতে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ উল্লেখ্য যে, কেইদিনমান পূৰ্বেও নগাঁৱৰ ম'হখুলি স্থিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত নৱজাতক সালসলনিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷