বিশ্বনাথৰ ভৰাজুলীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Biswanath) ৷ বৃহস্পতিবাৰে তীব্ৰবেগী 12 AC 7011 নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে মাতৃ-পুত্ৰক ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় 5 বছৰীয়া কণমানিটো (Child died in a Road accident in Biswanath) ৷ ইফালে অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় নিহত কণমানিটোৰ মাতৃক (Woman injured in Biswanath road accident) ৷ আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাচতে ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক ৷ আনকি উত্তেজিত স্থানীয় লোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰি ক্ষতিসাধন কৰে ৷ লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালকজনক ধৰি জিনজিয়া আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷