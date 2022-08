.

খেলি থাকোতেই পানীত পৰি শিশুৰ মৃত্যু Published on: 2 hours ago

কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা (Child death at Kalgachia) ৷ সমনীয়াৰ লগত খেলি থকাৰ সময়তে পানীত পৰি মৃত্যুক সাৱতে এটি 18 মহীয়া শিশুৱে ৷ বৃহস্পতিবাৰে শিশুটি সমনীয়াৰ লগত খেলি থকা সময়ত হঠাৎ ঘৰৰ মানুহে শিশুটিক নোপোৱাত হুৱাদুৱা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় (Child death falls into water while playing ) ৷ তাৰ কিছু সময় পিছত ঘৰৰ ওচৰত থকা এটা পুখুৰীত শিশুটি ওপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । পিছমুহূৰ্তে ততাতৈয়াকৈ শিশুটি উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰে শিশুটিক ৷ এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি শোকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷