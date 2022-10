.

Gaura Gauri Puja in Durg: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত চাবুকৰ কোব Published on: 25 minutes ago

গৌৰা গৌৰী পূজা উপলক্ষে মঙলবাৰে ছত্তীশগড়ৰ কুমহাৰীত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল (Bhupesh Baghel at Gaura Gauri Puja in Durg) ৷ এই অনুষ্ঠানৰ ধাৰ্মিক নিয়ম অনুসৰি, চাবুকেৰে এজনে আন এজনক আঘাত কৰে (Gaura Gauri Puja in Kumhari) ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এনে কৰিলে সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ লগতে ভাগ্য উদয় হয় (CM Baghel gets whipped for states prosperity) ৷ সেয়ে এই অনুষ্ঠানৰ অংশ স্বৰূপে ছত্তীশগড়ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলেও নিজকে চাবুকেৰে আঘাত কৰে (Chhattisgarh CM Baghel gets whipped) ৷ যি ভিডিঅ’ এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ৷