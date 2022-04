.

Cattle Smuggling in Assam: বিহালীৰ বৰগাঙত গৰুভৰ্তি ১২ চকীয়া ট্ৰাক জব্দ Published on: 53 minutes ago

Koo_Logo Versions

বিহালীৰ বৰগাঙত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে গৰুভৰ্তি ১২ চকীয়া ট্ৰাক (Cattle with truck seized at Behali) ৷ NL02 N1406 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনত লখিমপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ আনিছিল ২৯ টাকৈ পশুধন (Cattle Smuggling in Assam) ৷ আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত ১৫ নং ঘাইপথৰ পৰা জব্দ কৰে ট্ৰাকসহ গো-ধন ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত ব্যক্তি তিনিজন ক্ৰমে হাইৰুল হুচেইন, হামিদূল ইছলাম আৰু জামিনুল হক৷ধৃত লোক এজনৰ পৰা ৩৪,১০০ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে৷