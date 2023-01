.

Ganja seized in Jorhat: যোৰহাটত গাঞ্জাসহ নগদ 7 লাখ টকা জব্দ Published on: 46 minutes ago

যোৰহাটত পুনৰ গাঞ্জা জব্দ(Ganja seized in Jorhat) ৷ নগদ 7 লাখ টকাসহ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 20 কেজি গাঞ্জা(Cash and Ganja seized by Jorhat Police) ৷ যোৰহাটৰ নাওবৈচাৰ জিতুল বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই জব্দ কৰে গাঞ্জা আৰু ধনখিনি ৷ এক গোপন সুত্ৰৰ ভিত্তিত যোৰহাট আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে যৌথ ভাবে চলাইছিল এই অভিযান ৷