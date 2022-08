.

গুৰুজনাৰ তিথিৰ আগ ৰাতি মেৰাপানীৰ কেইবাটাও নামঘৰত চুৰি

পৱিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম-কীৰ্তনৰ মাজতে মেৰাপানীৰ একাধিক নামঘৰত চুৰিকাণ্ড (Burglary at multiple namghars in Merapani) । শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ (Sankaradeva Tirobhava Tithi) পূৰ্ব নিশাই চোৰে লুটপাত চলালে নামঘৰত । উল্লেখ্য, অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পৱিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে নামঘৰবোৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে । কিন্তু তেনে সময়তে মেৰাপানীৰ ১নং ওপৰ তৰাণি ইন্দ্ৰপুৰ নামঘৰত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডই অঞ্চলবাসীক চিন্তিত কৰি তুলিছে (people worried about theft at namghar) । দেওবাৰে পুৱতি নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই আজন্মৰ সেৱাস্থলীৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে । মণিকূটৰ তলা ভাঙি তিনিটা দানপাত্ৰৰ পৰা প্ৰায় 25000 টকা লৈ উধাও হয় । আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালনৰ বাবে কৰ্ম কৰিবৰ হেতু পুৱা নামঘৰীয়া আহি উক্ত ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে । নামঘৰৰ দানপাত্ৰত সোণ-ৰূপৰ ফুল আছিল যদিও সেইবোৰত হাত নিদিলে চোৰে । ইফালে উক্ত নামঘৰৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ নিলগৰ গড়বস্তিৰ অন্য এটি শিৱমন্দিৰৰৰ পৰাও চোৰে নগদ ৮ হাজাৰ টকা চুৰি কৰি নিয়ে (Burglary at shiva mandir in Merapani) । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত নামঘৰ সমিতিয়ে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।