Theft in Kalgachia: কলগাছিয়াৰ কাপোৰৰ দোকানত চুৰি Published on: 3 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সাওৰাচৰা বজাৰত এখন কাপোৰৰ দোকানত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড(Burglary at cloth shop in Kalgachia) । নিশাৰ ভাগত চোৰে নুৰ উদ্দিন নামৰ যুৱকনজনৰ দোকানৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যবান কাপোৰ চুৰি কৰি লৈ যায় (Thief loots shop in Kalgachia) । শুকুৰবাৰে পুৱাই নুৰ উদ্দিন নামৰ দোকানীজনে দোকানত উপস্থিত হৈ দোকানৰ অৱস্থা দেখি কান্দোনত ভাঙি পৰে । ইতিমধ্যে দোকানীয়ে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰাত প্ৰাক্তন আঞ্চলিক সদস্য বিল্লাল হুছেইন নামৰ লোকজনে ভুক্তভোগী নুৰ উদ্দিনক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পিছমুহূৰ্তত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীত এক উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় । এই চুৰিকাণ্ডৰ লগত জৰিত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনায় ভুক্তভোগী দোকানীজনে । লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় স্থানীয় ৰাইজে ।