Published on: 2 hours ago

অৱশেষত ৰাঙাপাৰাৰ মিছামাৰীৰ এজন ছাত্রই লাভ কৰিলে সাহসিকতাৰ বঁটা । পুত্ৰৰ কৃতিত্বক লৈ আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে পিতৃ-মাতৃ তথা স্থানীয় ৰাইজে । ভাৰত চৰকাৰে উত্তম তাঁতীক প্ৰদান কৰিব সাহসীকতাৰ বঁটা(Bravery Award to Uttam Tanti of Misamari) ।

ভাৰত চৰকাৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছতে সাহসিকতাৰ বঁটা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে কিশোৰজন দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হৈছে । ২৬ জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মূৰ হাতৰ পৰা কিশোৰ উত্তম তাঁতীয়ে গ্ৰহণ কৰিব সাহসিকতাৰ বঁটা(Uttam Tanti to be conferred bravery award on January 26) । উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ ৭ জুলাইত মিছামাৰীৰ ২ নং ধনখনা গাঁৱৰ বাসিন্দা বুধু তাঁতীৰ পত্নী অঞ্জলি তাঁতীয়ে তিনি বছৰীয়া কন্যা ৰিয়া তাঁতী আৰু ডেৰ বছৰীয়া কন্যা দীপিকা তাঁতীক লৈ ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়ি থকা দীঘলজুলি নৈখন পাৰ হোৱাৰ সময়তে হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটি সংঘটিত হৈছিল ।

ভৰা নৈখনৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছিল দুই কন্যা সন্তানসহ মাতৃ গৰাকী(Mother and daughter drowned in the river) । সেই সময়তে নদীৰ পাৰত হাত ভৰি ধুবলৈ যোৱা উত্তম তাঁতীয়ে পানীত উটি যোৱা অঞ্জলি তাঁতী আৰু তেওঁৰ দুই সন্তানক ভৰা নৈখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পানীত জপিয়াই পৰিছিল ৷ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে ডাঙৰ সন্তানটিক উত্তম তাঁতীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও মহিলাগৰাকীৰ কোলাত থকা আনটি সন্তান দুৰ্ভাগ্যবশতঃ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ।

পিছদিনা পানীত উটি যোৱা দীপিকা তাঁতীৰ মৃতদেহ নদীৰ বালিচৰত উদ্ধাৰ হৈছিল । মিছামাৰীৰ ২ নং ধনখনা গাঁৱৰ নিৱাসী নৃপেন তাঁতী আৰু পাৰ্বতী তাঁতীৰ পুত্ৰ উত্তম তাঁতীৰ বয়স উক্ত সময়ত ১১ বছৰ আৰু বালিসূঁতি চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল উত্তম । ইফালে কিশোৰজনৰ সাহসিকতাৰ শলাগ লৈছিল ৰাজ্যৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে । সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা উত্তম তাঁতীক মিছামাৰীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।