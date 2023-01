.

Documentary on Bodofa: বডোফাৰ জীৱন ভিত্তিক তথ্যচিত্ৰ "দিগদৰ্শক"ৰ শুভ মহুৰত

বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱনক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ‘দিগদৰ্শক’ নামৰ এখন তথ্য চিত্ৰ‌ (Documentary on Bodofa upendra nath brahma) । মুম্বাইস্থিত জনপ্ৰিয় শিল্পী আনায়া ব্ৰহ্মই বড়ো, অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে এই তথ্যচিত্ৰখন । AB প্ৰডাকচনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া তথ্য চিত্ৰখনৰ শুভমহুৰত বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হয় (Bodofa upendra nath brahma)। গৱেষক বিদ্যাসাগৰ নাৰ্জাৰীৰ গৱেষণাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই তথ্যচিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিব জগজিৎ সিঙে । তথ্যচিত্ৰখনৰ নিৰ্মাণ অহা তিনি মাহত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে (Documentary Digdashak by Anaya Boro)। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱন‌ আৰু দৰ্শন দেশ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেই এই তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । তথ্যচিত্ৰখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিব বীৰেণ দাস, জিতেন বড়ো আৰু সদা হালৈয়ে । সংগীত পৰিচালনা কৰিব অবণী ৰঞ্জন পাঠকে । সম্পাদনা আৰু কলা নিৰ্দেশনা কৰিব দশৰথ হালৈ, দীপজ্যোতি হাজৰিকাই । শব্দগ্ৰহণৰ দায়িত্বত থাকিব নিপুল ভড়ালী । শুভ মহুৰত অনুষ্ঠানত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়ো, বড়ো নেত্ৰী ড৹ অঞ্জলি দৈমাৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে (Biopic of Bodofa Upendra Nath Brahma)। উল্লেখ্য যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আছিল আধুনিক বড়ো জাতিৰ নিৰ্মাতা । বড়ো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান আৰু অধিকাৰৰ হকে আজীৱন কাম কৰি যোৱা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক 'বডোফা' অৰ্থাৎ বড়ো জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ আখ্যা দিয়া হয় ।